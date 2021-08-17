https://news.day.az/officialchronicle/1370576.html Военнослужащим ГПС Азербайджана присвоены высшие воинские звания – Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Военнослужащим ГПС Азербайджана присвоены высшие воинские звания – Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы высших воинских званий.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, следующим военнослужащим Государственной пограничной службы (ГПС) присваиваются высшие воинские звания:
высшее воинское звание генерал-лейтенант
генерал-майору Джавиду Миргамза оглу Абдуллаеву
генерал-майору Эльшану Алекпер оглу Вердиеву
высшее воинское звание генерал-майор
полковнику Бабеку Вахид оглу Гурбанову
полковнику Фаигу Гамзаага оглу Мамедову.
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