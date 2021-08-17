Военнослужащим ГПС Азербайджана присвоены высшие воинские звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы высших воинских званий.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, следующим военнослужащим Государственной пограничной службы (ГПС) присваиваются высшие воинские звания:

высшее воинское звание генерал-лейтенант

генерал-майору Джавиду Миргамза оглу Абдуллаеву

генерал-майору Эльшану Алекпер оглу Вердиеву

высшее воинское звание генерал-майор

полковнику Бабеку Вахид оглу Гурбанову

полковнику Фаигу Гамзаага оглу Мамедову.