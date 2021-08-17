https://news.day.az/officialchronicle/1370577.html Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих и гражданских работников ГПС Азербайджана – Список
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих и гражданских работников ГПС Азербайджана – Список
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Государственной пограничной службы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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