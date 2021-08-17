Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих и гражданских работников ГПС Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.