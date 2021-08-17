Президент Ильхам Алиев назвал сроки ввода в эксплуатацию Зангиланского аэропорта

Также был дан старт работам в Зангилане, и я лично заложил фундамент Зангиланского международного аэропорта. Зангиланский аэропорт будет сдан, наверное, в 2022 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев после закладки фундамента Лачинского международного аэропорта.

"После окончания войны я объявил, что в Кяльбаджарском и Лачинском районах будет проведен поиск мест под строительство международных аэропортов. Поиск места, конечно, занял много времени, потому что рельеф Кяльбаджарского и Лачинского районов таков, что здесь невозможно найти ровное место. Несмотря на то, что оба района имеют обширную территорию - горы, леса, ущелья, холмы - ровного места, можно сказать, нет. Это было единственное место, где можно построить аэропорт, Опять-таки проведя масштабные земляные работы. Взлетно-посадочная полоса аэропорта будет на этом месте позади меня, сейчас это трудно даже представить. Считаю, что, наверное, впервые в мировой истории строится аэропорт в таком рельефе. Потому что все аэропорты обычно строились на ровной местности. Поскольку здесь такого места нет, было выбрано единственное место - село Горчу Лачинского района. Преимущество этого места еще и в том, что расстояние до города Лачин составляет чуть более 30 километров, а до города Кяльбаджар - чуть более 60 километров. В то же время расстояние до города Шуша составляет около 70 километров. То есть, в будущем для полетов в Шушу можно будет использовать как Физулинский, так и Лачинский аэропорты. Как я уже сказал, здесь будут проведены большие земляные работы. Будут срезаны некоторые холмы, заполнены некоторые пустоты. То есть, наше время уйдет в основном на земляные работы", - сказал глава государства.