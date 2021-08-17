Президент Ильхам Алиев: Наши граждане имеют полное право жить в Гейчинском махале - на земле своих предков

Наши граждане были насильно изгнаны с территории нынешней Армении, не только из Зангезурского, но и с Гейчинского махала - он граничит с этими местами, - и они имеют полное право жить на земле своих предков.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая 16 августа в городе Кяльбаджар на церемонии поднятия государственного флага.

"Как вам известно, моим распоряжением были созданы 14 экономических районов. Среди них внимание привлекло создание двух экономических районов - были созданы Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы. Считаю, что это тоже очень правильный шаг. Он опирается на историю, в то же время нацелен в будущее. Потому что и Карабах, и Зангезур - наша историческая земля, земля наших предков. В Карабахском экономическом районе объединены все районы, относящиеся к Карабахскому региону. В Восточно-Зангезурском экономическом районе объединены районы, относящиеся к Восточному Зангезуру. А Западный Зангезур сейчас находится под контролем Армении. Но в результате создания Зангезурского коридора мы, конечно же, воспользуемся им и вернем своих граждан на земли их предков. Такие планы есть, и это естественно. Потому что наши граждане были насильно изгнаны с территории нынешней Армении, не только из Зангезурского, но и с Гейчинского махала - он граничит с этими местами, - и они имеют полное право жить на земле своих предков. Мы оставляем это на последующий период", - сказал глава государства.