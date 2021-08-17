Президент Ильхам Алиев: Карабах и Восточный Зангезур - это Азербайджан!

Карабах и Восточный Зангезур - это Азербайджан!

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая 16 августа в городе Кяльбаджар на церемонии поднятия государственного флага.

"Итак, на этом наша поездка в Кяльбаджарский и Лачинский районы завершается. Поездка была очень успешной. Мы открыли, заложили фундамент многих важных объектов. Все работы по дальнейшему развитию Восточного Зангезура будут идти по плану, и мы добьемся желаемого.

Карабах и Восточный Зангезур - это Азербайджан!" - сказал глава государства.