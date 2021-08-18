Аслан Асланов награжден орденом "За службу Отечеству"

Президент Ильхам Алиев 18 августа подписал распоряжение о награждении Аслана Ахмед оглу Асланова орденом "За службу Отечеству" первой степени за продолжительную плодотворную деятельность в сфере прессы в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.