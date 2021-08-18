https://news.day.az/officialchronicle/1370758.html Аслан Асланов награжден орденом "За службу Отечеству" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Аслан Асланов награжден орденом "За службу Отечеству" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев 18 августа подписал распоряжение о награждении Аслана Ахмед оглу Асланова орденом "За службу Отечеству" первой степени за продолжительную плодотворную деятельность в сфере прессы в Азербайджане.
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