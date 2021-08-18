На реконструкцию автомобильных дорог в Баку выделено 1,6 миллиона манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с реконструкцией дорог в Низаминском районе города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, на реконструкцию дорог в Низаминском районе города Баку из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,6 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в установленном порядке, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.