https://news.day.az/officialchronicle/1370805.html На реконструкцию автомобильных дорог в Баку выделено 1,6 миллиона манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
На реконструкцию автомобильных дорог в Баку выделено 1,6 миллиона манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с реконструкцией дорог в Низаминском районе города Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, на реконструкцию дорог в Низаминском районе города Баку из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,6 млн. манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в установленном порядке, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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