Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национального собрания Кореи

19 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национального собрания Кореи Паком Бён Соком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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