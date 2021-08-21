https://news.day.az/officialchronicle/1371756.html Группа военнослужащих Службы безопасности Президента Азербайджана награждена медалями - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Группа военнослужащих Службы безопасности Президента Азербайджана награждена медалями - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев 21 августа подписал распоряжение о награждении военнослужащих Службы безопасности Президента Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В распоряжении говорится, что за отличие при выполнении служебных обязанностей группа военнослужащих Службы безопасности Президента Азербайджана награждается медалями "За Отчизну", "За отвагу" и "За военные заслуги".
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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