Группа военнослужащих Службы безопасности Президента Азербайджана награждена медалями

Президент Ильхам Алиев 21 августа подписал распоряжение о награждении военнослужащих Службы безопасности Президента Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении говорится, что за отличие при выполнении служебных обязанностей группа военнослужащих Службы безопасности Президента Азербайджана награждается медалями "За Отчизну", "За отвагу" и "За военные заслуги".

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.