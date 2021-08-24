Резидент-координатор ООН поблагодарила Президента Ильхама Алиева за усилия по принятию очень решительных национальных ответных мер против COVID-19

Я хочу приветствовать Ваши усилия и усилия Вашего правительства по принятию очень решительных национальных ответных мер против COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказала новоназначенный резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 24 августа в Баку.

"Дружбе между ООН и Азербайджаном уже 29 лет. В следующем году мы будем отмечать 30-летие членства Азербайджана в ООН. В то же время исполнится 30-летие открытия представительства ООН в Баку. Поскольку дат, которые будут отмечаться и рассматриваться, много, то считаю, что последние 18 месяцев запомнились беспрецедентными событиями. COVID-19 стал глобальным кризисом, и многие государства вели борьбу. Я хочу приветствовать Ваши усилия и усилия Вашего правительства по принятию очень решительных национальных ответных мер против COVID-19. В то же время Вы отметили, что в этот период нам пришлось продемонстрировать более сильную приверженность многосторонности, общей ответственности. Мы в первую очередь благодарны за Ваши усилия по проведению Саммита Движения неприсоединения, посвященного обсуждению ответных мер против COVID-19, а затем по организации специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН",- сказала она.