https://news.day.az/officialchronicle/1373227.html Президент Ильхам Алиев: Победа в Отечественной войне - наша историческая победа
Президент Ильхам Алиев: Победа в Отечественной войне - наша историческая победа
Победа в Отечественной войне - наша историческая победа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев Отечественной войны.
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