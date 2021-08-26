Президент Ильхам Алиев: До сегодняшнего дня проделана огромная работа для семей шехидов, инвалидов войны

До сегодняшнего дня в рамках государственной политики была проделана огромная работа для семей шехидов, инвалидов войны. Достаточно сказать, что государство обеспечило квартирами, индивидуальными домами около 10 тысяч человек из этой категории. Только в прошлом году было предоставлено 1572 квартиры, в этом году - около 3 тысяч квартир и, таким образом, будет решена проблема гоаждан, стоящих в очереди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с семьями шехидов и карабахскими гази.

"В то же время сегодня мы предоставляем 50 автомобилей. Число машин, предоставленных до сегодняшнего дня, превысило 7 тысяч, точнее сказать, составило 7200. В жилом комплексе, на открытие которого мы сегодня собрались, будут жить более тысячи граждан из этой категории. Здесь созданы все условия. Это прекрасный жилой комплекс, расположенный близко к основным дорогам. Здесь построены школа на 1500 человек, где мы проводим встречу, - детский сад, светлые и красивые удобные квартиры, и это еще раз демонстрирует политику, проводимую государством", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Отметив, что Азербайджан в этой сфере может считаться образцовой страной в мировом масштабе, глава государства сказал: "Ежегодно мы выделяем из государственного бюджета достаточно большие средства на решение этих вопросов и в предстоящий период эта программа будет полностью реализована. Министерству труда и социальной защиты населения даны соответствующие указания, при формировании бюджета следующего года, конечное же, этот вопрос найдет свое решение. Должен также сказать, что на основании подписанного мною вчера Распоряжения квартирами будут обеспечены и лица, проявившие героизм во Второй Карабахской войне и удостоенные звания героев, соответствующее Распоряжение подписано. Все лица, получившие звание героя Отечественной войны, будут обеспечены квартирами. Квартиры будут предоставлены также семьям шехидов, удостоенных этого звания посмертно".