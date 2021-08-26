https://news.day.az/officialchronicle/1373316.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии после реконструкции образовательных учреждений в Хазарском районе Баку - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии после реконструкции образовательных учреждений в Хазарском районе Баку - ФОТО
26 августа Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии гимназии с уклоном иностранных языков имени Сулеймана Рустама в поселке Мардакан, новопостроенного комплекса общежития спецшколы-интерната номер 12 в поселке Шувелан, реконструированного детского сада номер 229 в поселке Бузовна Хазарского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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