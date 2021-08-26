Президент Ильхам Алиев: Светлая память наших шехидов священна для каждого из нас

Светлая память наших шехидов священна для каждого из нас.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев Отечественной войны.

"Необходимо построить тысячи новых домов для людей, потерявших свое имущество в период войны. Потому что ненавистный враг, терпя поражение на поле боя, хотел выместить это на гражданских лицах. Многие наши города находились под постоянными обстрелами. Их обстреливали из артиллерийских орудий, бомбили запрещенными бомбами, бомбами с белым фосфором, баллистическими ракетами. В результате этих вероломных обстрелов погибло более ста гражданских лиц, среди которых были женщины и дети, тысячи людей потеряли свое имущество. Поэтому сегодня проводится эта работа, строятся тысячи домов, значительная часть уже построена.

Естественно, все это требует больших средств, и всю эту работу Азербайджан проводит за счет собственных средств, ни от кого не зависит, ни у кого не просит помощи, делает и будет делать за свой счет. В том числе все восстановительные работы на освобожденных землях выполняются за счет средств Азербайджана. Мы приняли специальную программу для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Эта программа охватывает несколько лет, и реализуется программа первого года - 2021 года. Созидательные работы и благоустройство, которые сегодня проводятся в регионе, налицо. Для многих это было очень неожиданно, некоторые удивляются, что мы выполняем эту работу такими высокими темпами. Конечно, здесь недостаточно только финансовых средств. Для реализации этих широкомасштабных проектов должны быть технические средства, кадровый потенциал, внутренние ресурсы. Мы мобилизовали все эти силы и сегодня устраняем последствия армянского вандализма. Я говорил, что мы превратим Карабах и Восточный Зангезур в рай. Мы сделаем это. Так же, как до сих пор были выполнены все обещания, не осталось ни одного невыполненного обещания, и наша блестящая победа во Второй Карабахской войне является наглядным доказательством этого.

В период войны азербайджанские военные продемонстрировали и профессионализм, и доблесть, смелость, героизм, а также самоотверженность, в подлинном смысле слова шли на смерть. Светлая память наших шехидов священна для каждого из нас. Планируя операции мы, в первую очередь, думали о возможных потерях, и если провести сравнение, то Азербайджан именно поэтому понес мало потерь. Жизнь каждого шехида неповторима. Гибель каждого шехида - это трагедия, большое горе для его близких, родственников",- сказал глава государства.