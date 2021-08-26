Президент Ильхам Алиев: Восстанавливая сегодня освобожденные территории, мы восстанавливаем историческую справедливость

Восстанавливая сегодня освобожденные территории, мы восстанавливаем историческую справедливость.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев Отечественной войны.

"Мы регулярно привозим на освобожденные земли иностранных гостей - журналистов, политиков, общественных деятелей, чтобы они видели и знали: мы не только освободили свои территории от оккупации, мы избавили регион от армянского фашизма. Восстанавливая сегодня эти территории, мы восстанавливаем историческую справедливость. К сожалению, наш народ на протяжении долгих лет сталкивается с несправедливостью. В 20-х годах ХХ века по нашему народу были нанесены два больших удара. Первый - в 1920 году. В то время советская власть отделила Зангезур, являющийся нашей исторической землей, от Азербайджана и присоединила его к Армении. После этого азербайджанцы в данном регионе подверглись депортации. А второй - в 1923 году, когда на нашей территории было создано искусственное образование - Нагорно-Карабахская автономная область. Для ее образования не было никаких оснований - ни исторических, ни географических, ни экономических. Никаких оснований не было. Просто на наши земли было внедрено это искусственное тело, чтобы оно оставалось как живая бомба, которая взорвется в нужное время. Так и случилось. 7 июля 1923 года была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Ее центральным городом стал наш поселок Ханкенди, который назвали именем палача Степана Шаумяна - Степанакертом. По нашему народу было нанесено два больших удара. Впоследствии тоже были удары. В 1940-1950-х годах с территории Армении - древних азербайджанских земель - были депортированы азербайджанцы. В конце 1980-х годов поднял голову армянский сепаратизм и советская власть на это не отреагировала. Напротив, сепаратистов подстрекали, их покровители бросали нам вызов",- сказал глава государства.