Продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой
Продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет список поздравивших Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения:
1. Леонид Слуцкий - председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным вопросам
2. Игорь Бабушкин - губернатор Астраханской области Российской Федерации
3. Михаил Гуцериев - президент Акционерного общества "Группа САФМАР"
4. Петр Глыбочко - ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова
5. Татьяна Анодина - председатель Межгосударственного авиационного комитета
6. Алтынбек Мамаюсупов - генеральный секретарь ТЮРКПА
7. Дмитрий Савельев - руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан
8. Игорь Макаров - президент Группы компаний ARETİ
9. Светлана Медведева.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре