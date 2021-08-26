Продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой

Продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет список поздравивших Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения:

1. Леонид Слуцкий - председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным вопросам

2. Игорь Бабушкин - губернатор Астраханской области Российской Федерации

3. Михаил Гуцериев - президент Акционерного общества "Группа САФМАР"

4. Петр Глыбочко - ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова

5. Татьяна Анодина - председатель Межгосударственного авиационного комитета

6. Алтынбек Мамаюсупов - генеральный секретарь ТЮРКПА

7. Дмитрий Савельев - руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

8. Игорь Макаров - президент Группы компаний ARETİ

9. Светлана Медведева.