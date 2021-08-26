Президент Ильхам Алиев: Обеспечение семей шехидов, карабахских гази домами было одним из основных направлений нашей политики, так обстоит дело и сегодня

Сегодня проводится и должна проводиться большая работа для увековечения памяти шехидов Первой и Второй Карабахской войн, для того, чтобы они навечно остались в наших сердцах. Обеспечение семей шехидов, карабахских гази домами было одним из основных направлений нашей политики, так обстоит дело и сегодня. Но наряду с этим, конечно же, этот процесс будет продолжаться определенное время. В ближайшем будущем эта проблема будет полностью устранена. Однако параллельно с этим мы должны быть более активными в доведении до мировой общественности правды о Второй Карабахской войне. Одновременно эта тема должна быть на переднем плане и в воспитательной работе с нашей молодежью, потому что Победа во Второй Карабахской войне, в Отечественной войне - это наша историческая победа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев Отечественной войны.

"До сегодняшнего дня в рамках государственной политики была проделана огромная работа для семей шехидов, инвалидов войны. Достаточно сказать, что государство обеспечило квартирами, индивидуальными домами около 10 тысяч человек из этой категории. Только в прошлом году было предоставлено 1572 квартиры, в этом году - около 3 тысяч квартир, и, таким образом, будет решена проблема людей, стоящих в очереди. В то же время сегодня будет предоставлено 50 автомобилей. Число машин, предоставленных до сегодняшнего дня, превысило 7 тысяч, точнее сказать, составило 7200. В жилом комплексе, на открытие которого мы сегодня собрались, будут жить более тысячи граждан из этой категории. Здесь созданы все условия. Это прекрасный жилой комплекс, расположенный близко к основным дорогам. Здесь построены школа на 1500 мест, где мы сейчас встречаемся, детский сад, светлые и красивые удобные квартиры, и это еще раз демонстрирует политику, проводимую государством.

Должен также отметить, что Азербайджан в этой сфере может считаться образцовой страной в мировом масштабе. Потому что, еще раз хочу сказать, до сегодняшнего дня около 10 тысяч граждан обеспечены квартирами и индивидуальными домами. Ежегодно мы выделяем из государственного бюджета достаточно большие средства на решение этих вопросов, и в предстоящий период эта программа будет полностью реализована. Министерству труда и социальной защиты населения даны соответствующие указания, при формировании бюджета следующего года этот вопрос, конечно же, найдет свое решение. Должен также сказать, что на основании подписанного мною вчера Распоряжения квартирами будут обеспечены и лица, проявившие героизм во Второй Карабахской войне и удостоенные звания героя. Соответствующее Распоряжение подписано. Все лица, получившие звание Героя Отечественной войны, будут обеспечены квартирами. Квартиры будут предоставлены также семьям шехидов, удостоенных этого звания посмертно.

В то же время после войны более 9 тысячам человек предоставлены социальные выплаты. В среднем каждому человеку предоставлены две выплаты. Раненые и потерявшие здоровье военнослужащие обеспечиваются самыми современными протезами. Им созданы такие возможности, закуплены протезы последнего поколения. По предоставленной мне информации, более 180 человек нуждаются в протезах, 140 из них уже обеспечены ими, и эти протезы возвращают их к нормальной жизни. Они могут нормально ходить, бегать и даже играть в футбол. Это тоже составная часть нашей политики, потому что я неоднократно говорил, что мы должны уделять постоянное внимание людям из самой уязвимой категории, и в период, прошедший после Первой Карабахской войны, мы делали это в рамках материальных возможностей. Когда возможностей было меньше, делали меньше, когда возможностей было больше, делали больше, но делали, делаем сегодня и будем делать.

Одновременно необходимо построить тысячи новых домов для людей, потерявших свое имущество в период войны. Потому что ненавистный враг, терпя поражение на поле боя, хотел выместить это на гражданских лицах. Многие наши города находились под постоянными обстрелами. Их обстреливали из артиллерийских орудий, бомбили запрещенными бомбами, бомбами с белым фосфором, баллистическими ракетами. В результате этих вероломных обстрелов погибло более ста гражданских лиц, среди которых были женщины и дети, тысячи людей потеряли свое имущество. Поэтому сегодня проводится эта работа, строятся тысячи домов, значительная часть уже построена",- отметил глава государства.