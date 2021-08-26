Президент Ильхам Алиев: Строятся тысячи домов для людей, потерявших свое имущество в период войны

Строятся тысячи домов для людей, потерявших свое имущество в период войны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев Отечественной войны.

"Одновременно необходимо построить тысячи новых домов для людей, потерявших свое имущество в период войны. Потому что ненавистный враг, терпя поражение на поле боя, хотел выместить это на гражданских лицах. Многие наши города находились под постоянными обстрелами. Их обстреливали из артиллерийских орудий, бомбили запрещенными бомбами, бомбами с белым фосфором, баллистическими ракетами. В результате этих вероломных обстрелов погибло более ста гражданских лиц, среди которых были женщины и дети, тысячи людей потеряли свое имущество. Поэтому сегодня проводится эта работа, строятся тысячи домов, значительная часть уже построена",- отметил Президент Ильхам Алиев.