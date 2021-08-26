Президент Ильхам Алиев: Мы вовремя освободили наши земли, вовремя остановили войну и одержали историческую Победу

Мы все сделали вовремя. Все вовремя - вовремя освободили наши земли, вовремя остановили войну и одержали историческую Победу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев Отечественной войны.

"Вторая Карабахская война останется в истории навечно. В многовековой истории азербайджанского народа подобной блестящей и полной победы не было. Мы освободили от оккупантов на поле боя более 300 городов, сел, поселков. Мы вынудили оккупантов, чтобы они, подписав акт о капитуляции, добровольно вышли из других районов. Хотя с первых дней войны я говорил, что руководство Армении должно назвать нам дату, когда покинет наши земли, и мы готовы остановить войну. Так и случилось. 9 ноября Армения уже была готова подписать акт о капитуляции. Были определены даты возвращения нам Агдамского, Кяльбаджарского, Лачинского района. А в ночь на 10 ноября Армения подписала акт о капитуляции и война остановилась. То, что война была остановлена нами, был абсолютно обоснованный шаг. Потому что если бы война продолжалась, то, во-первых, мы понесли бы больше потерь. Если бы война продолжалась, то освобождение Кяльбаджарского и Лачинского района могло столкнуться с определенными трудностями. Потому что природный климат, горы этого региона могли создать нам проблемы. К тому же, начиналась зима. В то же время Азербайджан вел войну по законам войны. В отличие от армян, мы не совершали военных преступлений, не проводили политику этнической чистки. Это еще раз показывает величие нашего народа, мудрость нашей политики. Поэтому мы все сделали вовремя. Все вовремя - вовремя освободили наши земли, вовремя остановили войну и одержали историческую Победу. Как я сказал несколько дней назад, мы разнесли в пух и прах все мифы армян. Сегодня Армения открыто признает, что она не может обеспечивать свою безопасность, защищать свои границы, не может жить за свой счет. В таком случае не может быть и речи о независимости. Называть Армению независимой страной абсолютно необоснованно. Потому что абсолютное большинство признаков, присущих независимой стране, у армянского государства нет. А причина этого - их оккупационная политика. Если бы они вовремя прислушались к моим словам и покинули наши земли, то не оказались бы в таком позорном положении. В итоге они все равно вынуждены были прислушаться к моим словам. Я говорил, что они должны убраться с наших земель. Убрались. В итоге произошло то, что я говорил, но они потеряли время. В каком сегодня положении Армения - видит каждый. Конечно, они еще долгие годы будут испытывать шок горького поражения. Мы же после этого будем жить как страна-победитель, народ-победитель, будем жить с гордостью. Мы будем сами строить свое будущее, восстановим освобожденные земли. Будем вечно хранить в своих сердцах память о наших шехидах",- сказал глава государства.