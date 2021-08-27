Президент Ильхам Алиев поздравил главу Молдовы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Молдовы Майе Санду в связи с 30-летней годовщиной независимости страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю 30-й годовщины независимости дружественной Республики Молдова.

Нынешний уровень обладающих добрыми традициями азербайджано-молдавских отношений вызывает удовлетворение. Уверен, что мы и впредь будем прилагать усилия для укрепления наших дружеских связей, дальнейшего углубления совместного сотрудничества на благо наших народов.

В столь знаменательную дату желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Молдовы - постоянного спокойствия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.