Акиф Гумбатов награжден орденом "За службу Отечеству"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 августа подписал распоряжение о награждении Акифа Гумбат оглу Гумбатова орденом "За службу Отечеству" третьей степени за плодотворную деятельность на государственной службе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.