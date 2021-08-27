https://news.day.az/officialchronicle/1373523.html Акиф Гумбатов награжден орденом "За службу Отечеству" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Акиф Гумбатов награжден орденом "За службу Отечеству" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 августа подписал распоряжение о награждении Акифа Гумбат оглу Гумбатова орденом "За службу Отечеству" третьей степени за плодотворную деятельность на государственной службе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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