Выделены средства на реконструкцию автодорог в трех бакинских поселках

27 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, с целью реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бакиханова, Бильгя и Рамана Сабунчинского района Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 7,4 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.