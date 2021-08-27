Выделены средства на реконструкцию автодорог в трех бакинских поселках - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
27 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, с целью реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бакиханова, Бильгя и Рамана Сабунчинского района Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 7,4 миллиона манатов.
Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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