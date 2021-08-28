Президент Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших очередные золотые медали на летних Паралимпийских играх «Токио-2020»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших очередные золотые медали для нашей страны на летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства в своем Twitter аккаунте поделился публикацией в связи с этим.

В публикации говорится: "Число золотых медалей, завоеванных нашей командой на летних Паралимпийских играх "Токио-2020", достигло шести. По этому случаю искренне поздравляю Севду Велиеву, Ханым Гусейнову и Гусейна Рагимли, завоевавших очередные золотые медали, и желаю нашей команде новых достижений!".