Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Гамида Гейдари, завоевавшего седьмую золотую медаль Паралимпиады для Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила Гамида Гейдари, завоевавшего седьмую золотую медаль Паралимпиады в Токио для Азербайджана.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Наша очередная победа! Атлет нашей сборной Гамид Гейдари завоевал седьмую золотую медаль для Азербайджана! В соревнованиях по метанию копья он показал результат 51,42 метра и это стало новым мировым рекордом. Искренне поздравляю нашего спортсмена и желаю национальной сборной новых достижений!"