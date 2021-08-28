https://news.day.az/officialchronicle/1373933.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Гамида Гейдари, завоевавшего седьмую золотую медаль Паралимпиады для Азербайджана - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Гамида Гейдари, завоевавшего седьмую золотую медаль Паралимпиады для Азербайджана - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила Гамида Гейдари, завоевавшего седьмую золотую медаль Паралимпиады в Токио для Азербайджана.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Наша очередная победа! Атлет нашей сборной Гамид Гейдари завоевал седьмую золотую медаль для Азербайджана! В соревнованиях по метанию копья он показал результат 51,42 метра и это стало новым мировым рекордом. Искренне поздравляю нашего спортсмена и желаю национальной сборной новых достижений!"
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре