https://news.day.az/officialchronicle/1374081.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с завершающими работами на Дороге Победы Ахмедбейли-Физули-Шуша
Президент Ильхам Алиев ознакомился с завершающими работами на Дороге Победы Ахмедбейли-Физули-Шуша
29 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с завершающими работами на Дороге Победы Ахмедбейли-Физули-Шуша.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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