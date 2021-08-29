Президент Ильхам Алиев ознакомился с завершающими работами на Дороге Победы Ахмедбейли-Физули-Шуша

29 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с завершающими работами на Дороге Победы Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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