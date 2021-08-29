Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реставрации дома-музея Бюльбюля

29 августа в городе Шуша состоялось открытие после реставрации дома-музея Народного артиста Бюльбюля, внесшего большой вклад в развитие азербайджанской музыкальной культуры и сыгравшего важную роль в становлении профессиональной вокальной школы.

Как Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.