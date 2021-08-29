Президент Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших очередные золотые медали на летних Паралимпийских играх «Токио-2020»

Президент Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших очередные золотые медали на летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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