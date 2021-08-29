https://news.day.az/officialchronicle/1374101.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Ходжавендский район - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Ходжавендский район - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым на освобожденные территории.
"Ходжавендский район", - говорится в публикации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.
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