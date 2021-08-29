Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Ходжавендский район

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым на освобожденные территории. 

"Ходжавендский район", - говорится в публикации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. 