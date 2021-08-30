https://news.day.az/officialchronicle/1374418.html Президент Ильхам Алиев: Если Шуша была армянским городом, почему она была в таком состоянии, почему не было построено ни одного здания?
Президент Ильхам Алиев: Если Шуша была армянским городом, почему она была в таком состоянии, почему не было построено ни одного здания?
Если Шуша была армянским городом, почему она была в таком состоянии, почему не было построено ни одного здания?
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия Дней поэзии Вагифа в Шуше.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре