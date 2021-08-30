Президент Ильхам Алиев: Если Шуша была армянским городом, почему она была в таком состоянии, почему не было построено ни одного здания?

Если Шуша была армянским городом, почему она была в таком состоянии, почему не было построено ни одного здания?

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия Дней поэзии Вагифа в Шуше.

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