Президент Ильхам Алиев: Благодаря воле и решимости великого лидера мавзолей Моллы Панаха Вагифа был возведен

Благодаря воле и решимости великого лидера мавзолей Моллы Панаха Вагифа был возведен, и сегодня еще раз подтверждается, что Шуша - это азербайджанский город.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии официального открытия Дней поэзии Вагифа в городе Шуша, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Cегодня очень знаменательный день в жизни нашей страны. Сегодня перед мавзолеем великого азербайджанского поэта, государственного деятеля, визиря Карабахского хана Моллы Панаха Вагифа мы отмечаем открытие Дней поэзии Вагифа. От всей души поздравляю вас и весь азербайджанский народ по этому случаю.

Мавзолей Вагифа, как и все другие наши исторические памятники на оккупированных землях, подвергся армянскому вандализму. А сегодня мавзолей полностью восстановлен и вчера состоялось его второе открытие.

Как вам известно, решение о возведении в Шуше мавзолея Моллы Панаха Вагифа принял великий лидер Гейдар Алиев. По его инициативе 14 января 1982 года здесь в снежную, морозную погоду состоялось открытие этого мавзолея. Это было не рядовое событие, потому что в то время Шуша была частью Нагорно-Карабахской автономной области. Как вы знаете, на протяжении долгих лет армяне притязали на Шушу, старались представить Шушу как армянский город. Хотя это не имело никаких исторических, культурных оснований. Необходимо также учесть, что Молла Панах Вагиф был не только поэтом, но и в то же время визирем Карабахского хана. В советское время подход советской идеологии, советского правительства к истории был таков, что ханства преподносились как черное пятно в истории. Несмотря на все это, благодаря воле и решимости великого лидера этот мавзолей был возведен, и сегодня еще раз подтверждается, что Шуша - это азербайджанский город", - сказал глава государства.