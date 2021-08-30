Президент Ильхам Алиев: После оккупации города Шуша вандалами был разрушен мавзолей Вагифа

После оккупации города Шуша вандалами были разрушены все исторические, культурные памятники, в том числе мавзолей Вагифа.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии официального открытия Дней поэзии Вагифа в городе Шуша, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Оккупация Шуши была большой трагедией нашего народа. Потому что Шуша - очаг азербайджанской культуры. Шуша имеет большое символическое значение в истории Азербайджана. Шуша - венец Карабаха. После оккупации города Шуша оккупации подверглись и другие районы и города. Потому что стратегическое значение Шуши, конечно же, для нас было утрачено, и враг, воспользовавшись этим, через несколько дней - в мае 1992 года оккупировал и Лачин. Через год после этого - в апреле 1993 года был оккупирован Кяльбаджар и, таким образом, между Нагорно-Карабахской автономной областью и Арменией возникла географическая связь. Неизбежность нашего поражения была налицо, если учесть, что в то время в Азербайджане был период хаоса, не было регулярной армии, произошло гражданское противостояние", - сказал Президент Ильхам Алиев.