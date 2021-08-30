Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Кыргызстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Садыр Нургожоевич,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю 30-й годовщины независимости братской Кыргызской Республики, передаю наилучшие пожелания.

Нынешний уровень наших дружеских отношений, основой которых является общность исторических корней и национально-духовных ценностей, сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке вызывает удовлетворене.

Уверен, что наши межгосударственные отношения, исходящие из воли двух братских народов, и впредь будут развиваться в духе взаимного уважения и доверия и станут прочной основой для нашей совместной деятельности.

В столь знаменательный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю братской Кыргызской Республике постоянного процветания и спокойствия", - говорится в поздравлении.