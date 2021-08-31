https://news.day.az/officialchronicle/1374817.html Награждены сотрудники МЧС Азербайджана, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Турции - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Награждены сотрудники МЧС Азербайджана, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Турции - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников МЧС, отличившихся при тушении лесных пожаров в Турецкой Республике и выполнении необходимых поисково-спасательных операций в зоне бедствия.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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