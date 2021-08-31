https://news.day.az/officialchronicle/1374871.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, завоевавших очередные медали на летних Паралимпийских играх - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, завоевавших очередные медали на летних Паралимпийских играх - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила азербайджанских спортсменов, завоевавших очередные медали на летних Паралимпийских играх "Токио-2020".
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"По итогам на сегодняшний день у Азербайджана 10 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали! От всей души поздравляю наших сегодняшних победителей - Рамана Салеха, завоевавшего еще одну золотую медаль, обладателя серебряной медали Ламию Велиеву и бронзового призера Саида Наджафзаде! Желаю нашей национальной сборной новых побед и достижений!"
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