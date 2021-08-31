Президент Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших очередные медали на летних Паралимпийских играх «Токио-2020»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, показавших высокие результаты на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Как сообщает Day.Az, глава государства разместил в связи с этим публикацию в своем аккаунте в Twitter.

В публикации говорится: "Сердечно поздравляю Рамана Салехи, во второй раз порадовавшего нас золотой медалью, Ламию Велиеву, завоевавшую серебряную медаль, и обладателя бронзовой медали Саида Наджафзаде".