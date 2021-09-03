https://news.day.az/officialchronicle/1375849.html Президент Ильхам Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию полной средней школы номер 20 в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию полной средней школы номер 20 в Сумгайыте
3 сентября в городе Сумгайыт сдано в эксплуатацию здание полной средней школы номер 20.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
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