https://news.day.az/officialchronicle/1375856.html Президент Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента очередного жилого комплекса в рамках проекта льготного жилья в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента очередного жилого комплекса в рамках проекта льготного жилья в Сумгайыте
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 сентября принял участие в закладке фундамента очередного жилого комплекса в рамках проекта льготного жилья в Сумгайыте.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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