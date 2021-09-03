https://news.day.az/officialchronicle/1375863.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакадной насосной станции Сумгайытской электростанции
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакадной насосной станции Сумгайытской электростанции
3 cентября Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакадной насосной станции Сумгайытской электростанции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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