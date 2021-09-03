Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакадной насосной станции Сумгайытской электростанции

3 cентября Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакадной насосной станции Сумгайытской электростанции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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