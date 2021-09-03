В Азербайджане создается портал закупки продуктов питания по госзаказу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ о совершенствовании механизма закупки продуктов питания по государственному заказу и применению закона Азербайджана "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственных закупках"" от 4 марта 2016 года № 158-VQD и внесении изменения в Указ Президента Азербайджана Об утверждении "Правил централизованной закупки продуктов питания государственными предприятиями и организациями (ведомствами) за счет государственного бюджета" от 11 апреля 2016 году № 859".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, в целях стимулирования производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике, электронизации и совершенствования процессов централизованной закупки сельскохозяйственных и пищевых продуктов по государственному заказу, повышению эффективности и прозрачности работ в этой области создается электронный портал "Закупка продуктов питания по госзаказу", который является подсистемой информационной системы "Электронное сельское хозяйство".

С полном указом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется