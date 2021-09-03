https://news.day.az/officialchronicle/1376076.html Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанского спортсмена, завоевавшего свою третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020"
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанского спортсмена, завоевавшего свою третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020"
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанского спортсмена Рамана Салеха, завоевавшего свою третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020".
Как сообщает Day.Az, глава государства разместил в связи с этим публикацию в своем аккаунте в Twitter.
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