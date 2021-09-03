Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанского спортсмена, завоевавшего свою третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанского спортсмена Рамана Салеха, завоевавшего свою третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Как сообщает Day.Az, глава государства разместил в связи с этим публикацию в своем аккаунте в Twitter.

Новость обновляется