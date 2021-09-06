Президент Ильхам Алиев наградил паралимпийцев и их тренеров за высокие результаты

6 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении наград для спортсменов Азербайджана с инвалидностью и их тренеров за высокие результаты на XVI Летних Паралимпийских играх, прошедших в городе Токио.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В соответствии с распоряжением, спортсмены с инвалидностью Азербайджана и их тренеры награждаются за самые высокие результаты на XVI Летних Паралимпийских играх, прошедших в Токио, в следующем размере:

- каждому спортсмену, занявшему первое место - 200 тысяч манатов, его личному тренеру - 100 тысяч манатов;

- каждому спортсмену, занявшему второе место - 100 тысяч манатов, его личному тренеру - 50 тысяч манатов;

каждому спортсмену, занявшему третье место - 50 тысяч манатов, его личному тренеру - 25 тысяч манатов.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.