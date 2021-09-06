Президент Ильхам Алиев наградил руководство Национального паралимпийского комитета Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение "О награждении руководства Национального паралимпийского комитета Азербайджана".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, за высокие достижения на XVI Летних Паралимпийских играх в Токио и заслуги в развитии азербайджанского спорта награждаются следующие руководящие лица Национального паралимпийского комитета Азербайджана:

орденом "Шохрат"

Рагимов Ильгар Эльхан оглу

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Мамедов Кямал Джабир оглу.