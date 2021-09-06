https://news.day.az/officialchronicle/1376812.html Члены Национальной паралимпийской команды награждены «Почетным дипломом Президента Азербайджана»
Члены Национальной паралимпийской команды награждены «Почетным дипломом Президента Азербайджана»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение "О награждении членов Национальной паралимпийской команды Азербайджана "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, за высокие достижения на XVI Летних Паралимпийских играх в Токио и заслуги в развитии азербайджанского спорта следующие тренера азербайджанских спортсменов награждаются "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики":
Ибишов Ильгар Аскер оглу,
Ибрагимов Рамин Ибрагим оглу,
Кириллов Фёдор Борисович.
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