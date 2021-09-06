Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение субартезианских скважин в 7 районах Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Агдашском, Агсуинском, Исмаиллинском, Габалинском, Гобустанском, Огузском и Шамахинском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, в целях проектирования и бурения 20 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 20 населенных пунктах Агдашского, Агсуинского, Исмаиллинского, Габалинского, Гобустанского, Огузского и Шамахинского районов с населением 38 016 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяется 1,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.