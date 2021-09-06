Самир Шарифов награжден орденом "Шохрат"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Самира Рауф оглу Шарифова орденом "Шохрат" за многолетнюю плодотворную деятельность в области финансов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ