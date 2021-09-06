https://news.day.az/officialchronicle/1376874.html Самир Шарифов награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Самир Шарифов награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Самира Рауф оглу Шарифова орденом "Шохрат" за многолетнюю плодотворную деятельность в области финансов.
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