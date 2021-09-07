https://news.day.az/officialchronicle/1377174.html Президент Ильхам Алиев: Недочеты, допущенные в сфере спорта, будут серьезно расследованы, должен быть проведен серьезный анализ
Президент Ильхам Алиев: Недочеты, допущенные в сфере спорта, будут серьезно расследованы, должен быть проведен серьезный анализ
Недочеты, допущенные в сфере спорта, будут серьезно расследованы, должен быть проведен серьезный анализ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности сказал Президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Фарида Гаибова в связи с его назначением министром молодежи и спорта.
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