https://news.day.az/officialchronicle/1377175.html Президент Ильхам Алиев: Молодое поколение должно избегать негативного внешнего влияния
Президент Ильхам Алиев: Молодое поколение должно избегать негативного внешнего влияния
"Молодое поколение должно избегать негативного внешнего влияния.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности сказал Президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Фарида Гаибова в связи с его назначением министром молодежи и спорта.
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