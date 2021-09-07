Президент Ильхам Алиев: Молодое поколение должно избегать негативного внешнего влияния

"Молодое поколение должно избегать негативного внешнего влияния.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности сказал Президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Фарида Гаибова в связи с его назначением министром молодежи и спорта.