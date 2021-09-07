Президент Ильхам Алиев поздравил главу Северной Македонии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому по случаю 30-й годовщины независимости страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю 30-й годовщины независимости страны.

Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу - постоянного мира, процветания и благосостояния.", - говорится в поздравлении главы государства.