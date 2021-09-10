Азиз Санджар награжден Почетным дипломом

10 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Азиза Санджара "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за заслуги в развитии международных гуманитарных связей Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.