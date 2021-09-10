https://news.day.az/officialchronicle/1378483.html Азиз Санджар награжден Почетным дипломом - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Азиз Санджар награжден Почетным дипломом - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
10 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Азиза Санджара "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за заслуги в развитии международных гуманитарных связей Азербайджан.
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