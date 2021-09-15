https://news.day.az/officialchronicle/1380266.html Президент Ильхам Алиев назначил нового руководителя представительства Азербайджана при ЕС
Президент Ильхам Алиев назначил нового руководителя представительства Азербайджана при ЕС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Вагифа Исмаил оглу Садыгова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Бельгии и в то же время главой представительства Азербайджана при Европейском союзе.
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