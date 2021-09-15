Президент Ильхам Алиев назначил нового руководителя представительства Азербайджана при ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Вагифа Исмаил оглу Садыгова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Бельгии и в то же время главой представительства Азербайджана при Европейском союзе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.